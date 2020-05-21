Глава Башкирии оценил соблюдение масочного режима жителями региона

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал соблюдение масочного режима жителями региона.

Как передаёт Mkset.ru, глава региона отметил, что большинство граждан республики не соблюдают масочный режим.

По его словам, жители Уфы стараются выполнять требования властей, однако в других районах и городах такого не наблюдается.

«Это называется: «Здравствуй, коронавирус». И вперёд, и поехали опять», — заявил глава республики.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.