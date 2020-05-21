Глава Башкирии оценил соблюдение масочного режима жителями региона
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- РИА Новости
Как передаёт Mkset.ru, глава региона отметил, что большинство граждан республики не соблюдают масочный режим.
По его словам, жители Уфы стараются выполнять требования властей, однако в других районах и городах такого не наблюдается.
«Это называется: «Здравствуй, коронавирус». И вперёд, и поехали опять», — заявил глава республики.
Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.