Глава Башкирии оценил соблюдение масочного режима жителями региона

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Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал соблюдение масочного режима жителями региона.
Глава Башкирии оценил соблюдение масочного режима жителями региона
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как передаёт Mkset.ru, глава региона отметил, что большинство граждан республики не соблюдают масочный режим.

По его словам, жители Уфы стараются выполнять требования властей, однако в других районах и городах такого не наблюдается.

«Это называется: «Здравствуй, коронавирус». И вперёд, и поехали опять», — заявил глава республики.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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