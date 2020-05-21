В Москве рассказали о проверке цифровых пропусков через приложение

Жители Москвы смогут проверить цифровой пропуск для передвижения по столице в приложении «Моя Москва».

«Если раньше система перенаправляла пользователей в специальный раздел портала mos.ru, то теперь проверить пропуск можно непосредственно в приложении», — приводит сайт «Москва 24» сообщение портала мэра и правительства города.

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий напомнили о необходимости проверять пропуск перед каждой поездкой.

«Благодаря приложению «Моя Москва» это можно сделать практически мгновенно и в удобном мобильном формате. Достаточно ввести 16-значный код своего цифрового пропуска, и система покажет его статус», — пояснили в пресс-службе ДИТ.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил, что порядка 3 тыс. жителей столицы с коронавирусом и ОРВИ ежедневно подают заявки на оформление пропусков для поездок по городу.