В Москве рассказали о проверке цифровых пропусков через приложение
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- РИА Новости
«Если раньше система перенаправляла пользователей в специальный раздел портала mos.ru, то теперь проверить пропуск можно непосредственно в приложении», — приводит сайт «Москва 24» сообщение портала мэра и правительства города.
В пресс-службе столичного департамента информационных технологий напомнили о необходимости проверять пропуск перед каждой поездкой.
«Благодаря приложению «Моя Москва» это можно сделать практически мгновенно и в удобном мобильном формате. Достаточно ввести 16-значный код своего цифрового пропуска, и система покажет его статус», — пояснили в пресс-службе ДИТ.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил, что порядка 3 тыс. жителей столицы с коронавирусом и ОРВИ ежедневно подают заявки на оформление пропусков для поездок по городу.