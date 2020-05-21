В Татарстане завели дело по факту хищения денег при обустройстве дорог
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Как сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, дело в отношении главы компании возбудили по статье о мошенничестве.
Кроме того, в отношении неустановленных должностных лиц ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» возбудили дело по статье о халатности.
По данным следствия, в 2017 году компания «Агарум» при выполнении работ завысила стоимость металлического барьерного ограждения на 8 млн рублей, а сотрудники «Волго-Вятскуправтодора» не проанализировали рынок и цены на материалы.
В феврале, как сообщало URA.RU, суд арестовал фигурантов уголовного дела о хищении средств уральского завода.