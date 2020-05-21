В самарском ГУ МЧС рассказали о пожаре на складе пластмассовых изделий

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко рассказал о тушении пожара на складе пластмассовых изделий в посёлке Винтай.

Как передаёт ФАН, пожар в одноэтажном здании складского типа произошёл около 03:00 21 мая на Садовой улице, 13.

Сообщение о пожаре в управление МЧС поступило в 03:05.

«По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит пожар в цехе, где ночью осуществлялась работа. В производстве участвовали 80 человек, которые самостоятельно эвакуировались», — заявил Олег Бойко.

По его словам, в цехе находились горючие материалы, что осложняло процесс тушения.

Олег Бойко добавил, что площадь пожара составила 1300 кв. м.

В результате возгорания произошло обрушение конструкций.

Погибших и пострадавших нет.

Предварительная версия причины пожара — неисправность электрооборудования.

Ранее RIA56 сообщало, что ГУ МЧС по Оренбургской области с 1 по 12 мая выявило 49 нарушений пожарной безопасности.