Шойгу получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра обороны Сергея Шойгу орденом.
Шойгу получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

Как пишет ФАН, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Путин поздравил министра обороны России Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Михаил Мишустин также поздравил Шойгу с днём рождения. Он отметил его опыт и управленческие навыки.

«Сергей Кужугетович ведёт очень непростой участок работы, отвечает за обороноспособность нашей страны. Это нелёгкий труд, который требует большого опыта и отличных управляющих навыков», — приводит слова Мишустина РИА Новости.

Он также пожелал Шойгу здоровья и новых успехов.

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