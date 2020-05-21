Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии

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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно. Об этом сообщает ТАСС.
Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«Очевидно, что мир изменился, изменился радикально и, скорее всего, изменился навсегда», — сказал он на конференции Startup Village Livestream.

Медведев добавил, что «всем государствам и всем компаниям придётся предпринять ещё огромное количество усилий для того, чтобы сформировать эту новую модель поведения».

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что Москва примет участие в ежегодной международной конференции для участников рынка современных технологий Startup Village Livestream. Как сообщало НСН, конференция пройдёт 21 и 22 мая в онлайн-режиме.

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