Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии
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- РИА Новости
«Очевидно, что мир изменился, изменился радикально и, скорее всего, изменился навсегда», — сказал он на конференции Startup Village Livestream.
Медведев добавил, что «всем государствам и всем компаниям придётся предпринять ещё огромное количество усилий для того, чтобы сформировать эту новую модель поведения».
Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что Москва примет участие в ежегодной международной конференции для участников рынка современных технологий Startup Village Livestream. Как сообщало НСН, конференция пройдёт 21 и 22 мая в онлайн-режиме.