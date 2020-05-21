В Томске проверяют сообщения о смерти второго вахтовика из обсерватора

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Следователи СК России в Томске организовали проверку по сообщениям о смерти второго человека в томском обсерваторе.
В Томске проверяют сообщения о смерти второго вахтовика из обсерватора
  • РИА Новости

«Как следует из публикации, 12 мая 2020 года 48-летний томич, вернувшийся в Томск из Якутии с группой вахтовиков, был помещён в обсерватор. 17 мая 2020 года мужчине стало плохо и он бригадой скорой помощи был доставлен в областную клиническую больницу, где спустя трое суток скончался», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как пишет vtomske.ru, в начале мая спецбортами в Томск доставили вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Вахтовиков разместили в обсерваторах.

13 мая стало известно о смерти одного из вахтовиков от инфаркта.

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