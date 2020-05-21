В Москве опровергли заявления о неполном оказании помощи онкобольным

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения СМИ о том, что в столице во время пандемии коронавирусной инфекции помощь онкологическим больным оказывается не в полном объёме.

«Заявления СМИ о том, что онкологическая помощь москвичам оказывается не в полном объёме, категорически не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

В сообщении указывается, что ни один городской стационар, оказывающий помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, не был закрыт либо перепрофилирован во время пандемии.

В департаменте подчеркнули, что оказание медпомощи по данному профилю «не прекращалось ни на один день».

«Более того, ввиду перепрофилирования федеральных центров городом дополнительно предоставлено 100 коек на базе НИКИО имени Свержевского. Все пациенты перепрофилированных или закрытых на карантин федеральных клиник были переведены для продолжения лечения в московские стационары», — уточнили в департаменте.

Также пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организованно проведение гормонотерапии на дому.

В Депздраве напомнили, что на базе крупнейших столичных больниц организовано шесть многопрофильных онкологических центров, которые продолжают оказывать помощь в обычном режиме.

В сообщении отмечается, что в случае выявления онкологических заболеваний либо их прогрессирования все диагностические мероприятия проводятся в назначенные сроки.