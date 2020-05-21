ФСБ и МВД пресекли деятельность трансграничной наркогруппировки
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«Всего в результате совместной операции из незаконного оборота изъято более 48 кг героина, пресечена противоправная деятельность пятерых членов трансграничной этнической наркогруппировки», — заявили в ФСБ.
В отношении подозреваемых МВД возбудило семь уголовных дел, они арестованы.
По данным ФСБ, в группировку входили граждане нескольких стран. Спецоперацию проводили в несколько этапов.
Ранее ФСБ закрыла подпольную оружейную мастерскую в Томской области.