В Хакасии суд приостановил работу из-за заболевшей коронавирусом судьи
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Хакасии.
«Суд (Абазинский) закрыт, судья заболела коронавирусом, заразилась не на работе, в быту. Сейчас здание находится на санитарной обработке. Дела будут рассматриваться в Таштыпском городском суде», — заявила представитель пресс-службы.
По её словам, также с ограничениями работает суд в Усть-Абакане. Отмечается, что в этом суде на работу ходят сотрудники, которые не контактировали с заболевшим коронавирусом.
В Хакасии за время пандемии подтверждено 724 случая заболевания коронавирусом.
Ранее депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.