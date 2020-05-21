В Хакасии суд приостановил работу из-за заболевшей коронавирусом судьи

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Абазинский городской суд в Хакасии приостановил работу в связи с подтверждённой коронавирусной инфекцией у одной из судей. Дела временно будут рассматриваться в другом суде.
В Хакасии суд приостановил работу из-за заболевшей коронавирусом судьи
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Хакасии.

«Суд (Абазинский) закрыт, судья заболела коронавирусом, заразилась не на работе, в быту. Сейчас здание находится на санитарной обработке. Дела будут рассматриваться в Таштыпском городском суде», — заявила представитель пресс-службы.

По её словам, также с ограничениями работает суд в Усть-Абакане. Отмечается, что в этом суде на работу ходят сотрудники, которые не контактировали с заболевшим коронавирусом.

В Хакасии за время пандемии подтверждено 724 случая заболевания коронавирусом.

Ранее депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

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