В Якутии возбуждено дело по факту обнаружения тел двух мужчин с огнестрельными ранениями

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Следователи в Якутии возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тел двух мужчин с огнестрельными ранениями головы, сообщается на сайте СК России по республике Саха.

Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.

На место происшествия следственно-оперативная группа вылетала на вертолёте.

Установлено, что трое жителей города Мирного приехали сюда на охоту с ружьями. Третий мужчина пояснил, что накануне между погибшими произошла ссора, а сам он отправился спать. Проснувшись, мужчина обнаружил тела.

Очевидец сразу заявил в правоохранительные органы.

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