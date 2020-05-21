Онколог Москвы предупредил о риске скачка заболеваемости раком осенью

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Заведующий отделением онкоколопроктологии в Московской городской онкологической больнице №62 Илья Черниковский прогнозирует взрывной рост заболеваемости раком и увеличение числа пациентов в тяжёлом состоянии осенью из-за перепрофилирования многих стационаров под больных коронавирусом.

В беседе с газетой «Известия» Черниковский рассказал, что в Северо-Западном округе столицы два из трёх медучреждений,  специализирующихся на лечении рака прямой кишки, были перепрофилированы на приём пациентов с коронавирусом.

«Все пациенты, которые должны были там пролечиться, переведены к нам. Считаю, что такие учреждения лучше не стоило трогать и оставить их работу в прежнем режиме, чтобы больные получали качественную помощь», — отметил врач.

По его словам, приостановка оказания плановой медицинской помощи онкологическим больным может ухудшить их состояние.

Кроме того, такая ситуация приведёт к снижению объёма выявленных заболеваний раком на ранней стадии.

«Поэтому осенью, когда многие ещё и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями. И нагрузка на специализированные учреждения сильно возрастёт», — подчеркнул Черниковский.

Ранее директор НМИЦ онкологии им. Петрова Минздрава России Алексей Беляев в беседе с Nation News рассказал о работе по борьбе с COVID-19.

Онколог академик РАН Андрей Каприн при этом не рекомендовал пациентам с онкологическими заболеваниями проводить химиотерапию в случае выявления коронавирусной инфекции.

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