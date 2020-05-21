RT провёл стрим «Смертность от COVID-19 / Дагестан / Навальный и «Бессмертный полк»

Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Смертность от COVID-19 / Дагестан / Навальный и «Бессмертный полк».

Ведущими стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией* Виталий Серуканов, освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина и продюсер Митя Леонтьев.

В ходе стрима начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал, как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.