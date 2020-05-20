Технополис «Москва» снизил арендную ставку для компаний на 50%

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В столице рассказали, что участники особой экономической зоны «Технополис «Москва» смогут вдвое меньше платить за аренду за апрель, май и июнь.
Технополис «Москва» снизил арендную ставку для компаний на 50%
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, данное условие предоставлено для 100 компаний, приостановивших свою деятельность на фоне коронавируса.

Уточняется, что таким образом они смогут сэкономить в общей сложности более 50 млн рублей.

Генеральный директор технополиса Геннадий Дегтёв рассказал, что данная мера обсуждалась с резидентами и арендаторами.

Он отметил, что в задачи особой экономической зоны входит поддержка предприятий с целью сохранения производства.

«Арендаторы и резиденты технополиса полностью исполняют все требования режима ограничений, часть приостановила деятельность, остальные обеспечивают нормы безопасности для сотрудников, и наша задача помочь им сохранить своё производство», — подчеркнул Дегтёв.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что сервисы Московского инновационного кластера сделали доступными для юрлиц и индивидуальных предпринимателей из всех российских регионов.

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