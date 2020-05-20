Власти Москвы заявили о возобновлении земельно-имущественных торгов

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Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что торги по аренде и продаже городской недвижимости будут возобновлены с 20 мая.
Власти Москвы заявили о возобновлении земельно-имущественных торгов
  • РИА Новости

Как сообщает НСН, это касается торгов, заявочные компании по которым продлили с начала апреля на период нерабочих дней.

В мэрии уточнили, что все аукционы будут проходить в электронном формате до полного снятия ограничений по коронавирусу.

По словам руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, в настоящее время продолжается заявочная кампания по более чем 8 тыс. объектов недвижимости.

Среди них нежилые помещения и земельные участки, машино-места, квартиры, здания и нестационарные торговые объекты.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Перми рассказали о повышении спроса на загородную недвижимость.

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