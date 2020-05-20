Власти Москвы заявили о возобновлении земельно-имущественных торгов
- РИА Новости
Как сообщает НСН, это касается торгов, заявочные компании по которым продлили с начала апреля на период нерабочих дней.
В мэрии уточнили, что все аукционы будут проходить в электронном формате до полного снятия ограничений по коронавирусу.
По словам руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, в настоящее время продолжается заявочная кампания по более чем 8 тыс. объектов недвижимости.
Среди них нежилые помещения и земельные участки, машино-места, квартиры, здания и нестационарные торговые объекты.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Перми рассказали о повышении спроса на загородную недвижимость.