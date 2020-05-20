Обладатели карты москвича получат скидки в аптеках и магазинах

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В столице рассказали, что обладатели карты москвича могут получить скидки в ближайших аптеках и продуктовых магазинах, а также при оплате некоторых услуг.
Обладатели карты москвича получат скидки в аптеках и магазинах
  • © портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Как сообщает сайт «Москва 24», с помощью карты можно экономить от 3 до 10% от стоимости товаров и услуг.

При этом держателям карты доступны скидки более чем в 7,6 тыс. партнёрских точек, включая страховые компании, химчистки и стоматологические клиники.

Картой можно воспользоваться более чем в 2,2 тыс. аптек и 1,7 тыс. магазинов.

Генеральный директор Московского социального регистра столичного Департамента информационных технологий Иван Бутурлин отметил, что к программам скидок регулярно присоединяются новые партнёры.

Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что полный перечень партнёров программы лояльности указан на электронной карте mos.ru, а также опубликован в мобильном приложении Госуслуг.

Ранее эксперт потребительского рынка и юрист Роман Харланов в беседе с радио Sputnik прокомментировал идею введения моратория на промоакции и скидки в торговых сетях.

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