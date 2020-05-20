Эксперт оценила снижение трат по кредиткам среди россиян
- РИА Новости
По её мнению, эта тенденция связана со стремлением граждан к экономии и неуверенностью в завтрашнем дне.
«Сократились доходы, многие лишились своего бизнеса, происходит сокращение рабочего дня и зарплаты. Экономия сейчас как одна из стратегий выживания. Кроме того, кредитные карты — это всегда финансовая дисциплина, подразумевающая уверенность в дальнейших доходах», — пояснила Диляра Ибрагимова в беседе с НСН.
Ранее, как сообщала газета «Известия», директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков предупредил о распространении нового вида мошенничества с кредитными историями на фоне коронавируса.