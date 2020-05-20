Роскачество проверило производителей джинсов

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Специалисты Роскачества провели исследование семи производителей джинсов.
Роскачество проверило производителей джинсов
  • globallookpress.com
  • © Gregor Fischer/ZB

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации, эксперты проверили женские джинсы семи популярных торговых марок: «Твоё» (Бангладеш), Baon (Китай), Gloria Jeans (Россия), Zara (Турция), H&M (Бангладеш), Levi's (Польша) и Love Republic (Китай).

По итогам исследования у производителей H&M и Baon были выявлены несоответствия маркировке по составу.

Отмечается, что требованиям стандарта по устойчивости окраски после стирки и воздействия влаги соответствует продукция «Твоё», H&M, Levi's, Love Republic.

Кроме того, товары шести торговых марок — «Твоё», Baon, Gloria Jeans, H&M, Zara, Levis — успешно прошли испытание на прочность.

В январе эксперты Роскачества проверили школьную форму, представленную на российском рынке. Как сообщал Inforeactor, в рамках проверки ведомство закупило образцы школьной формы в розничных магазинах накануне 1 сентября.

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