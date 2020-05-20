Общее число случаев коронавируса в России превысило 300 тысяч
- Reuters
«За последние сутки в Российской Федерации подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 764 в 84 регионах», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что более 7,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России. Такие данные приводит Роспотребнадзор.
Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News назвал меры, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.