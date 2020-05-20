Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня

Туристический сектор в ряде регионов России начнёт поэтапный выход из режима ограничений с 1 июня. Сначала смогут открыться санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнётся первый этап выхода из карантинных мер», — приводит её слова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале ТАСС.

Ростуризм проводит совместную работу с Роспотребнадзором и местными губернаторами для организации этого процесса.

Ожидается, что правила работы туристического сектора будут отличаться в зависимости от региона.

«Думаю, что в течение ближайших десяти дней мы вместе с регионами их уточним», — добавила Догузова.

Ранее газета «Известия» писала, что Ростуризм предложил разработать план поэтапного выхода российской туристической отрасли из карантина с учётом новых требований безопасности для туристов.