Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня
- РИА Новости
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«Мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнётся первый этап выхода из карантинных мер», — приводит её слова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале ТАСС.
Ростуризм проводит совместную работу с Роспотребнадзором и местными губернаторами для организации этого процесса.
Ожидается, что правила работы туристического сектора будут отличаться в зависимости от региона.
«Думаю, что в течение ближайших десяти дней мы вместе с регионами их уточним», — добавила Догузова.
Ранее газета «Известия» писала, что Ростуризм предложил разработать план поэтапного выхода российской туристической отрасли из карантина с учётом новых требований безопасности для туристов.