В Подмосковье вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку

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В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в районе подмосковного Клина погиб экипаж. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Подмосковье вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку
  • РИА Новости

Вертолёт совершал полёт без боекомплекта, передаёт РИА Новости.

«Около 20:00 при выполнении учебно-тренировочного полёта в 20 километрах от населённого пункта Клин (Московская область) совершил жёсткую посадку на безлюдной местности вертолёт Ми-8 ВКС России», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, в результате ЧП члены экипажа вертолёта от полученных травм погибли. 

7 мая в результате жёсткой посадки военного вертолёта Ми-35 в Крыму пострадали три человека

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