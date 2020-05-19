В Подмосковье вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку
- РИА Новости
Вертолёт совершал полёт без боекомплекта, передаёт РИА Новости.
«Около 20:00 при выполнении учебно-тренировочного полёта в 20 километрах от населённого пункта Клин (Московская область) совершил жёсткую посадку на безлюдной местности вертолёт Ми-8 ВКС России», — говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, в результате ЧП члены экипажа вертолёта от полученных травм погибли.
7 мая в результате жёсткой посадки военного вертолёта Ми-35 в Крыму пострадали три человека.