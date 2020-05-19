В «Трезвой России» оценили идею повышения возраста продажи алкоголя

Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты России Султан Хамзаев прокомментировал идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года.

По его мнению, это пойдёт на пользу демографии в стране и снизит уровень преступности среди молодёжи.

«Это стратегически необходимая мера для государства в целом и общества с точки зрения демографии, нацбезопасности, обороноспособности страны, здравоохранения, долголетия. Если взять негативную статистику по смертности, то до 18 лет смертность между мальчиками и девочками одинаковая. После 18 лет мальчики гибнут чаще, чем девочки, в России из-за потребления алкоголя в том числе», — отметил Султан Хамзаев в беседе с «Известиями».

По его словам, в России каждое второе преступление в возрастном диапазоне от 18 лет до 21 года совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Хамзаев также подчеркнул, что в обществе созрела критически высокая отметка поддержки инициативы увеличить возраст продажи алкоголя для молодёжи.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации палаты по соцполитике Валерий Рязанский в беседе с радио Sputnik прокомментировал идею повысить возраст розничной продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.