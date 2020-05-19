В «Трезвой России» оценили идею повышения возраста продажи алкоголя

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Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты России Султан Хамзаев прокомментировал идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года.
В «Трезвой России» оценили идею повышения возраста продажи алкоголя
  • РИА Новости

По его мнению, это пойдёт на пользу демографии в стране и снизит уровень преступности среди молодёжи.

«Это стратегически необходимая мера для государства в целом и общества с точки зрения демографии, нацбезопасности, обороноспособности страны, здравоохранения, долголетия. Если взять негативную статистику по смертности, то до 18 лет смертность между мальчиками и девочками одинаковая. После 18 лет мальчики гибнут чаще, чем девочки, в России из-за потребления алкоголя в том числе», — отметил Султан Хамзаев в беседе с «Известиями».

По его словам, в России каждое второе преступление в возрастном диапазоне от 18 лет до 21 года совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Хамзаев также подчеркнул, что в обществе созрела критически высокая отметка поддержки инициативы увеличить возраст продажи алкоголя для молодёжи.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации палаты по соцполитике Валерий Рязанский в беседе с радио Sputnik прокомментировал идею повысить возраст розничной продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

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