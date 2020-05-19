В Татарстане колледжи частично вернутся к очному режиму занятий

Минобрнауки Республики Татарстан издало приказ, в соответствии с которым 19 мая профессиональные образовательные организации региона смогут частично возобновить очный режим занятий.

Как передаёт «Реальное время», в соответствии с приказом колледжи и техникумы по согласованию с республиканским министерством сами принимают решение о возобновлении очного обучения при соблюдении профилактических мер.

Отмечается, что срок окончания учебного года для СПО не изменился (30 июня).

В Минобрнауки Татарстана уточнили, что приёмная кампания стартует с 1 июня.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня, начальник отдела общего и дополнительного образования Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Максим Винокуров оценил ситуацию с Единым государственным экзаменом.