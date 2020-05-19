В Татарстане колледжи частично вернутся к очному режиму занятий

Короткая ссылка
Минобрнауки Республики Татарстан издало приказ, в соответствии с которым 19 мая профессиональные образовательные организации региона смогут частично возобновить очный режим занятий.
В Татарстане колледжи частично вернутся к очному режиму занятий
  • РИА Новости

Как передаёт «Реальное время», в соответствии с приказом колледжи и техникумы по согласованию с республиканским министерством сами принимают решение о возобновлении очного обучения при соблюдении профилактических мер.

Отмечается, что срок окончания учебного года для СПО не изменился (30 июня).

В Минобрнауки Татарстана уточнили, что приёмная кампания стартует с 1 июня.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня, начальник отдела общего и дополнительного образования Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Максим Винокуров оценил ситуацию с Единым государственным экзаменом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить