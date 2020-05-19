Эксперты заявили о снижении продаж автомобилей в Европе на 78,3%

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Аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА) сообщило, что в Европе по итогам апреля 2020 года было продано на 78,3% меньше автомобилей, чем год назад.
Эксперты заявили о снижении продаж автомобилей в Европе на 78,3%
  • Reuters

Как передаёт газета «Известия», ссылаясь на данные агентства, из-за пандемии коронавируса в большинстве стран Европы дилерские центры были закрыты весь месяц, что привело к крупнейшему в истории европейского авторынка падению продаж.

Отмечается, что всего в апреле 2020 года в Европе было продано 292 182 машины, при этом лидером продаж новых автомобилей на европейском рынке стала Германия, где было реализовано 120 840 автомобилей (на 61,1% меньше, чем год назад).

На втором месте по продажам находится Россия (34 тыс. проданных легковых автомобилей), третье место занимает Франция (20 997 автомобилей, или -88,8%).

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с ФАН оценил исследование Ассоциации европейского бизнеса, согласно которому в апреле 2020 года снижение продаж на рынке легковых автомобилей составило 72,4%.

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