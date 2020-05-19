В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация

Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

«В связи с тем, что идёт эпидемия коронавируса и идёт достаточно большая нагрузка на иммунитет, на этот период принято решение приостановить прививочный календарь, так как все прививки являются определённым воздействием на иммунную систему человека», — цитирует Гриднева РИА Новости.

Ранее вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса.

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России, по данным на 19 мая, составил 9263, общее число — 299 941, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне было выявлено 8926 новых случаев заболевания COVID-19.