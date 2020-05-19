В Красноярском крае развернули госпиталь для пациентов с коронавирусом

В посёлке Еруда в Красноярском крае военнослужащие Центрального военного округа развернули полевой мобильный госпиталь, предназначенный для лечения больных коронавирусом.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

«Многопрофильный мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек, оборудован отделением анестезиологии и реанимации, инфекционным отделением, лабораторией. В оснащении имеются четыре аппарата ИВЛ, рентгеноаппарат, (аппарат) УЗИ», — отметил заместитель командующего войсками округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Алексей Лемякин.

Отмечается, что сводный отряд Минобороны России будет оказывать помощь для предотвращения вспышки COVID-19 на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Всего для этого привлечены свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.

Ранее сообщалось, что в Красноярский край перебросят военных для борьбы с коронавирусом.

Как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о готовности выставочного центра «Крокус Экспо» и конгрессно-выставочного комплекса Минобороны России «Патриот» для приёма пациентов с COVID-19.