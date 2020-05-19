В Красноярском крае развернули госпиталь для пациентов с коронавирусом

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В посёлке Еруда в Красноярском крае военнослужащие Центрального военного округа развернули полевой мобильный госпиталь, предназначенный для лечения больных коронавирусом.
В Красноярском крае развернули госпиталь для пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

«Многопрофильный мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек, оборудован отделением анестезиологии и реанимации, инфекционным отделением, лабораторией. В оснащении имеются четыре аппарата ИВЛ, рентгеноаппарат, (аппарат) УЗИ», — отметил заместитель командующего войсками округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Алексей Лемякин.

Отмечается, что сводный отряд Минобороны России будет оказывать помощь для предотвращения вспышки COVID-19 на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Всего для этого привлечены свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.

Ранее сообщалось, что в Красноярский край перебросят военных для борьбы с коронавирусом.

Как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о готовности выставочного центра «Крокус Экспо» и конгрессно-выставочного комплекса Минобороны России «Патриот» для приёма пациентов с COVID-19.

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