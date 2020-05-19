В Бурятии за сутки выявили 42 новых случая коронавируса

В Бурятии за сутки выявили 42 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона.

«По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 19 мая зарегистрировано 1015 (+42) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ — 605», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «успешно завершили лечение и выписались из больниц 389 человек, умерли шесть человек».

Ранее сообщалось, что в Приморском крае за сутки выявили 63 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.