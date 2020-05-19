В Авиалесоохране рассказали о ликвидации лесных пожаров в России
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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18 мая в России ликвидировано 35 лесных пожаров на площади 678 гектар», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что по состоянию на 00:00 19 мая в России действовали 22 лесных пожара на площади 4 879 га, которые активно тушили.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что Юг Западной Сибири и запад Иркутской области остаются регионами России с наибольшим риском возникновения природных пожаров.