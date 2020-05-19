В Авиалесоохране рассказали о ликвидации лесных пожаров в России

В России за сутки ликвидировали 35 лесных пожаров на площади более 678 га. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18 мая в России ликвидировано 35 лесных пожаров на площади 678 гектар», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по состоянию на 00:00 19 мая в России действовали 22 лесных пожара на площади 4 879 га, которые активно тушили.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что Юг Западной Сибири и запад Иркутской области остаются регионами России с наибольшим риском возникновения природных пожаров.