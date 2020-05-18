Предприниматель оценила ситуацию с возобновлением работы отелей в Крыму

Собственница хостела в Судаке Наталья Кириченко прокомментировала вероятность возобновления работы отелей в Крыму с 1 июня.

По её мнению, даже если власти разрешат возобновить работу в ближайшее время, не все владельцы захотят.

«Требования Роспотребнадзора не могут быть в полной мере выполнены. Представьте: вы приехали на отдых, и каждые два часа к вам заходит персонал с лампой, чтобы убить бактерии. Это абсурд! Открываться, чтобы заработать миллион штрафов, нет смысла. Зато частный сектор выживет, потому что он лишен давления надзорного органа», — отметила предприниматель в беседе с РИА Новости Крым.

Она полагает, что в Крым в этом году в лучшем случае приедут 30% от традиционного числа туристов.

Ранее член президиума «Альянса туристических агентств России» Алексан Мкртчян в беседе с kp.ru дал прогноз по ситуации с летним отдыхом россиян.