Предприниматель оценила ситуацию с возобновлением работы отелей в Крыму

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Собственница хостела в Судаке Наталья Кириченко прокомментировала вероятность возобновления работы отелей в Крыму с 1 июня.
Предприниматель оценила ситуацию с возобновлением работы отелей в Крыму
  • РИА Новости

По её мнению, даже если власти разрешат возобновить работу в ближайшее время, не все владельцы захотят.

«Требования Роспотребнадзора не могут быть в полной мере выполнены. Представьте: вы приехали на отдых, и каждые два часа к вам заходит персонал с лампой, чтобы убить бактерии. Это абсурд! Открываться, чтобы заработать миллион штрафов, нет смысла. Зато частный сектор выживет, потому что он лишен давления надзорного органа», — отметила предприниматель в беседе с РИА Новости Крым.

Она полагает, что в Крым в этом году в лучшем случае приедут 30% от традиционного числа туристов.

Ранее член президиума «Альянса туристических агентств России» Алексан Мкртчян в беседе с kp.ru дал прогноз по ситуации с летним отдыхом россиян.

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