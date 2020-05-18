Эксперт дал прогноз по летнему отдыху для россиян

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Член президиума «Альянса туристических агентств России» Алексан Мкртчян дал прогноз по ситуации с летним отдыхом россиян.
Эксперт дал прогноз по летнему отдыху для россиян
  • РИА Новости

По его словам, интерес к отдыху у россиян сохранился, несмотря на финансовые трудности, вызванные пандемией.

«Мой личный прогноз: июнь — загрузка отелей и санаториев не будет превышать 30—35% максимум», — заявил Алексан Мкртчян в беседе с kp.ru.

Он добавил, что при нормальной эпидемиологической обстановке спрос будет расти в течение лета: в июле загрузка может достигнуть порядка 60%, а в августе и сентябре — более 80%.

При этом эксперт полагает, что у большинства людей останутся опасения по поводу оплаты отелей или билетов заранее.

Ранее основатель туристического агентства Darshan Travel, инвестор Полина Гербер в беседе с газетой «Известия» назвала самые востребованные, по её мнению, направления после открытия туристического сезона в России.

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