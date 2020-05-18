Глава «Росатома» оценил ситуацию с коронавирусом на предприятиях отрасли

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Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в атомных городах.
Глава «Росатома» оценил ситуацию с коронавирусом на предприятиях отрасли
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Время Н».

По его словам, обстановка в атомных городах находится под контролем.

Лихачёв отметил, что в целом на предприятиях отрасли по стране за два месяца было 403 заболевших коронавирусом, при этом около 300 из них переносили заболевание в лёгкой форме или бессимптомно.

«Сняты с контроля уже 105 человек, а в ближайшие дни снимем ещё 120. Сейчас в зоне нашего особого внимания 26 наших коллег в состоянии средней тяжести. Они в стационарах, и все, слава Богу, идут на поправку», — подчеркнул глава «Росатома».

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

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