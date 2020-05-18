В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло ещё два письма из Германии

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В рамках проекта RT #ПочтаПобеды пришло два письма из Германии. Их автор — Зигмар Вильгельм Крафт из Нойёттинга.
В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло ещё два письма из Германии
  • РИА Новости

Одно из посланий адресовано блокаднице Зое Романенко.

В начале письма Крафт рассказал о своих детских воспоминаниях о войне и о своём отце.

Он отметил, что, по словам матери, его отец «ни разу не проронил ни одного дурного слова в адрес русского народа, хотя и сражался на войне».

«Напротив — он восхищался русским народом за его отношение к жизни. К слову, в перерывах между сражениями он даже общался с русскими. В то же время ему было их искренне жаль за те страдания, которые русскому народу пришлось вынести за время войны», — сказал Крафт.

Он также поделился своими впечатлениями от поездки в Санкт-Петербург. По его словам, это самый красивый город на земле.

В конце письма Крафт пожелал здоровья и всего хорошего Зое Романенко.

«Я желаю вам, госпожа Романенко, после всех перенесённых во время и после войны тягот доброго здоровья», — написал он.

Его второе письмо адресовано ветерану Ивану Мартынушкину.

В своём послании он также рассказал о судьбе своего отца на войне и своём детстве, а также пожелал ветерану здовроья.

«Вам, господин Мартынушкин, я желаю всего самого доброго, оставайтесь здоровым», — написал Крафт.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, их истории войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма передадут ветеранам.

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