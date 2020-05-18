«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки
- vk.com
Отмечается, что одновременно принимать участие в видеозвонках могут до восьми пользователей. Функция доступна в обновлённой версии мобильного приложения. Для того чтобы начать разговор в формате видеозвонка, следует открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать участника чата для приглашения в звонок.
В соцсети уточнили, что добавить собеседника можно и прямо во время общения.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» подвела итоги первого дня VK Fest 2020.