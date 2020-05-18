Социальная сеть «ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что одновременно принимать участие в видеозвонках могут до восьми пользователей. Функция доступна в обновлённой версии мобильного приложения. Для того чтобы начать разговор в формате видеозвонка, следует открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать участника чата для приглашения в звонок.

В соцсети уточнили, что добавить собеседника можно и прямо во время общения.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» подвела итоги первого дня VK Fest 2020.