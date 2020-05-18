В Перми рассказали о повышении спроса на загородную недвижимость

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Специалисты по недвижимости прокомментировали повышение спроса на загородные дома на фоне режима самоизоляции.
В Перми рассказали о повышении спроса на загородную недвижимость
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU эксперты отметили, что повышенный интерес к загородному жилью риелторы наблюдают с начала апреля, когда краевые власти ввели режим строгой самоизоляции.

Горожане ищут дачи и дома не дальше 50 км от Перми, отдавая предпочтение объектам, расположенным у водоёмов или леса.

«Ищут дома стоимостью от 30 до 80 тыс. рублей в месяц с помесячной арендной платой: люди не готовы платить вперёд», — пояснила эксперт по загородной недвижимости Наталья Ищук.

При этом специалисты уточнили, что цены на загородную недвижимость остаются стабильными.

Ранее глава московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Юрий Шалыганов в беседе с ФАН дал рекомендации дачникам.

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