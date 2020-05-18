Эксперт дал прогноз по ситуации с туристическим сектором летом 2020 года в России

Короткая ссылка
Основатель туристического агентства Darshan Travel, инвестор Полина Гербер назвала самые востребованные, по её мнению, направления после открытия туристического сезона в России.
Эксперт дал прогноз по ситуации с туристическим сектором летом 2020 года в России
  • РИА Новости

В частности, она назвала Крым и Краснодарский край (для отдыха на море), а также Алтай, Карелию, Байкал, Адыгею и некоторые районы Сибири (для экотуризма и отдыха на природе).

«Если задуматься, то нам очень повезло. Не каждая страна может похвастаться таким обилием туристических маршрутов и возможностей для отдыха. Возможно, именно в этом году многие россияне впервые увидят всю красоту русской природы и изменят свои взгляды на возможности отечественного туризма», — отметила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Она также добавила, что уверенности в доступности зарубежных поездок для россиян этим летом в настоящее время нет.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с сайтом «Москва 24» оценил перспективы открытия туристического сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить