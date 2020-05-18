Эксперт дал прогноз по ситуации с туристическим сектором летом 2020 года в России

Основатель туристического агентства Darshan Travel, инвестор Полина Гербер назвала самые востребованные, по её мнению, направления после открытия туристического сезона в России.

В частности, она назвала Крым и Краснодарский край (для отдыха на море), а также Алтай, Карелию, Байкал, Адыгею и некоторые районы Сибири (для экотуризма и отдыха на природе).

«Если задуматься, то нам очень повезло. Не каждая страна может похвастаться таким обилием туристических маршрутов и возможностей для отдыха. Возможно, именно в этом году многие россияне впервые увидят всю красоту русской природы и изменят свои взгляды на возможности отечественного туризма», — отметила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Она также добавила, что уверенности в доступности зарубежных поездок для россиян этим летом в настоящее время нет.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с сайтом «Москва 24» оценил перспективы открытия туристического сезона.