В России число угонов автомобилей в апреле снизилось на 53%
- РИА Новости
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу «АльфаСтрахования», лидером по количеству поступивших в страховую компанию заявлений об угонах в апреле стал Санкт-Петербург: на его долю пришлось 58% заявлений.
Отмечается, что в Москве было вдвое меньше заявлений.
При этом самыми популярными среди угонщиков автомобилями в апреле были Toyota Camry и Kia Rio.
Также в пятёрку наиболее угоняемых транспортных средств вошли Hyundai Creta, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail.
Ранее независимый автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor рассказал, как предотвратить угон машины.