В России число угонов автомобилей в апреле снизилось на 53%

Компания «АльфаСтрахование» заявила о снижении числа заявленных случаев угонов автомобилей в апреле по сравнению с мартом на 53%.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу «АльфаСтрахования», лидером по количеству поступивших в страховую компанию заявлений об угонах в апреле стал Санкт-Петербург: на его долю пришлось 58% заявлений.

Отмечается, что в Москве было вдвое меньше заявлений.

При этом самыми популярными среди угонщиков автомобилями в апреле были Toyota Camry и Kia Rio.

Также в пятёрку наиболее угоняемых транспортных средств вошли Hyundai Creta, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail.

Ранее независимый автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor рассказал, как предотвратить угон машины.