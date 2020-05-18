В Стерлитамаке снесли скульптуру Колчака

Мэрия Стерлитамака демонтировала скульптуру Александра Колчака, одного из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны, сообщает РИА Новости.

«Скульптурную композицию установил один из предпринимателей города. Это вызвало большое число обращений жителей Стерлитамака. Скульптура была установлена на муниципальной территории без разрешительных документов и согласования с администрацией города», — объяснили решение о сносе в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что на данный момент данная скульптурная композиция демонтирована.

В 2017 году суд в Петербурге удовлетворил иск с требованием демонтировать мемориальную доску Колчаку.