В Стерлитамаке снесли скульптуру Колчака

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Мэрия Стерлитамака демонтировала скульптуру Александра Колчака, одного из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны, сообщает РИА Новости.
В Стерлитамаке снесли скульптуру Колчака
  • ©wikimedia

«Скульптурную композицию установил один из предпринимателей города. Это вызвало большое число обращений жителей Стерлитамака. Скульптура была установлена на муниципальной территории без разрешительных документов и согласования с администрацией города», — объяснили решение о сносе в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что на данный момент данная скульптурная композиция демонтирована.

В 2017 году суд в Петербурге удовлетворил иск с требованием демонтировать мемориальную доску Колчаку.

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