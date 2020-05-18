В Екатеринбурге в СИЗО-1 ввели карантинные меры

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В ГУ ФСИН по Свердловской области заявили, что у работника СИЗО-1 в Екатеринбурге подтвердили коронавирусную инфекцию.
В Екатеринбурге в СИЗО-1 ввели карантинные меры
  • РИА Новости

«В связи с заболеванием сотрудника в учреждении введены карантинные меры. Со следственно-арестованными данный сотрудник не контактировал (работал с документами). Заболевание у сотрудника протекает в лёгкой форме», — заявил начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко в беседе с URA.RU.

По его словам, у 250 контактных лиц — работников и осуждённых отряда хозяйственного обслуживания — взяты анализы на коронавирус.

Кроме того, в учреждении проводится дезинфекция помещений, приостановлены свидания, приём передач, организована обработка посылок дезинфицирующими средствами, а встречи с адвокатами проводятся с соблюдением всех санитарных мер.

Ранее, как сообщало интернет-издание «Сусанин», в Удмуртии продлили карантин в домах престарелых и интернатах. 

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