Росздравнадзор одобрил производство сверхточного теста на коронавирус

Ульяновская компания «ТестГен» Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) «Роснано» получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора и запустила массовое производство сверхточного теста на коронавирус, сообщает пресс-служба «Роснано».

Как отмечается, новая разработка в течение двух часов с точностью от 96% показывает наличие вируса на ранних стадиях, первые партии уже готовы к отправке в регионы.

В основу теста положен метод полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Образцом для анализа является биоматериал со слизистой оболочки носо- или ротоглотки или мокроты из лёгких.

По словам производителей, мощности позволяют производить на начальном этапе до 50 тыс. тестов в сутки, а в перспективе — до 2 млн в месяц.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в своём Instagram заявил о договорённости по поставке систем в больницы региона.