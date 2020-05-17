За сутки в России умерли 94 человека с коронавирусом
За последние сутки в России умерли 94 человека, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
- РИА Новости
«За весь период зафиксирован 2631 летальный исход», — сообщили в штабе.
Накануне сообщалось о смерти 119 человек с COVID-19.
По данным на 17 мая, в России выявлено 281 752 случая коронавирусной инфекции. Всего выздоровели 67 373 человека.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен