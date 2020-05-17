Бывший председатель комитета Совфеда умер от COVID-19

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Бывший председатель комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов скончался от в Удмуртии от последствий инфицирования коронавирусом.

«16 мая ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Удмуртской Республике, бывший сенатор от УР, депутат Государственной думы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов», — говорится в сообщении на сайте регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Отмечается, что Шудегов занимал пост председателя комитета Совета Федерации с 2002 по 2007 год.

С 2007 по 2016 год он являлся заместителем председателя комитета Государственной думы РФ по образованию.

Ранее стало известно, что в России за сутки умерли 113 человек с COVID-19, за всё время пандемии — 2418.

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