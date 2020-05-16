Источник: в Петербурге работник автосервиса протаранил машину грабителей

Администратор автосалона в Санкт-Петербурге протаранил автомобиль злоумышленников, которые напали на заведение.

По данным источника в правоохранительных органах, трое неизвестных мужчин, вооружённых травматическим пистолетом, зашли в помещение автосервиса «Сам автомастер» и вытащили оттуда «металлический ящик тёмного цвета».

Администратор сервиса, пытаясь остановить мужчин, спровоцировал ДТП, протаранив автомобиль злоумышленников BMW X4 на своей машине ВАЗ 2104.

В результате этого нападавшие получили телесные повреждения, однако им удалось скрыться. По имеющимся данным, их автомобиль был с чужими номерами.