Российские туроператоры аннулируют туры с вылетом за границу в июне
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«При полной неопределённости с датами снятия ограничений как в России, так и в зарубежных странах туроператоры принимают решения аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне. Об этом уже объявили туроператоры ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik», — говорится в сообщении АТОР.
Отмечается, что аннуляции подлежат туры в период с 1 по 30 июня 2020 года. Они «не состоятся в связи с обстоятельствами непреодолимой силы».
Клиентам предложено перенести даты на более позднее время.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит никакой необходимости в введении выездных виз для российских граждан после пандемии коронавируса в мире.