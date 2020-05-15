Российские туроператоры аннулируют туры с вылетом за границу в июне

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что туркомпании аннулируют выездные туры с датами вылета в июне 2020 года из-за неопределённости по срокам снятия ограничений.

«При полной неопределённости с датами снятия ограничений как в России, так и в зарубежных странах туроператоры принимают решения аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне. Об этом уже объявили туроператоры ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik», — говорится в сообщении АТОР.

Отмечается, что аннуляции подлежат туры в период с 1 по 30 июня 2020 года. Они «не состоятся в связи с обстоятельствами непреодолимой силы».

Клиентам предложено перенести даты на более позднее время.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит никакой необходимости в введении выездных виз для российских граждан после пандемии коронавируса в мире.