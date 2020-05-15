Начальник Московского метрополитена рассказал, как пандемия отразилась на работе предприятия

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Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский рассказал, как пандемия коронавируса отразилась на работе предприятия.
Начальник Московского метрополитена рассказал, как пандемия отразилась на работе предприятия
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

«С начала объявления пандемии Московский метрополитен усилил уборку. Мы всегда применяли дезинфицирующие средства, рекомендованные Роспотребнадзором. Теперь стали чаще проводить дезинфекцию, а также промывать с дезсредствами тоннели, обрабатывать вентшахты, служебные помещения», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, закуплено новое оборудование для проведения дезинфекции, стали чаще дезинфицировать те элементы инфраструктуры, с которыми пассажиры взаимодействуют чаще всего: билетные автоматы, эскалаторы, кассовые зоны.

«Вне зависимости от того, когда закончится пандемия, Московский метрополитен оставит эту технологию, более того, мы нацелены на то, чтобы постоянно совершенствовать этот процесс», — отметил Козловский.

Кроме того, сообщил он, предприятие впервые отправило ряд сотрудников на удалённый режим и этот опыт пригодится.

В остальном, подчеркнул Козловский, метрополитен работал в полном режиме, кроме работ с подрядчиками, где были определённые ограничения.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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