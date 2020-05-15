Начальник Московского метрополитена рассказал, как пандемия отразилась на работе предприятия

Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский рассказал, как пандемия коронавируса отразилась на работе предприятия.

«С начала объявления пандемии Московский метрополитен усилил уборку. Мы всегда применяли дезинфицирующие средства, рекомендованные Роспотребнадзором. Теперь стали чаще проводить дезинфекцию, а также промывать с дезсредствами тоннели, обрабатывать вентшахты, служебные помещения», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, закуплено новое оборудование для проведения дезинфекции, стали чаще дезинфицировать те элементы инфраструктуры, с которыми пассажиры взаимодействуют чаще всего: билетные автоматы, эскалаторы, кассовые зоны.

«Вне зависимости от того, когда закончится пандемия, Московский метрополитен оставит эту технологию, более того, мы нацелены на то, чтобы постоянно совершенствовать этот процесс», — отметил Козловский.

Кроме того, сообщил он, предприятие впервые отправило ряд сотрудников на удалённый режим и этот опыт пригодится.

В остальном, подчеркнул Козловский, метрополитен работал в полном режиме, кроме работ с подрядчиками, где были определённые ограничения.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.