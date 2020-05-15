В Петербурге рассказали об акции «На работу на велосипеде»

В России проходит традиционная акция «На работу на велосипеде», пишет ОТР. Как отмечается, только в Санкт-Петербурге более двух миллионов велосипедов.

«На мой взгляд, на велосипеде передвигаться в период ограничительных мер более безопасно и для себя, и для окружающих, чем пешком или в общественном транспорте. Ты максимально дистанцирован от других людей», — отметил один из участников акции, житель Санкт-Петербурга Андрей Пьяной.

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, езда на велосипеде даёт необходимую физическую нагрузку организму и позволяет минимизировать контакты с окружающими.

Ранее издание izh.kp.ru сообщало, что в Удмуртии разрешили с 1 мая возобновить поездки на велосипедах.