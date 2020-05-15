Жители Тюменской области подали более 18 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов

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Более 18 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов направили в банки жители Тюменской области с 20 марта по 6 мая.
Жители Тюменской области подали более 18 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов
  • РИА Новости

Как передаёт портал «Вслух.ру» со ссылкой на отделение Уральского ГУ Банка России по Тюменской области, почти 16 тыс. заявок (87%) уже рассмотрены.

Отмечается, что почти 3,3 тыс. обращений поступило о кредитных каникулах, из них положительное решение принято по каждому второму.

Кроме того, по ипотечным кредитам одобрено 53% обращений, по кредитным картам и потребительским кредитам — 71% и 36% соответственно, по автокредитам — 25%.

При этом уточняется, что отказы в предоставлении кредитных каникул случались в основном по причине превышения максимального размера кредита, установленного правительством России.

Ранее директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков в беседе с газетой «Известия» предупредил о распространении нового вида мошенничества с кредитными историями на фоне коронавируса.

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