В Тюменской области рассказали о работе детских садов

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Заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер прокомментировал постепенное увеличение числа дежурных групп в детских садах региона.
В Тюменской области рассказали о работе детских садов
  • РИА Новости

Как передаёт портал «Вслух.ру», на сегодняшний день открыто 360 дежурных групп, причём 64 из них были открыты в последнее время.

«Связано это с тем, что некоторые отрасли входят в обычный режим трудовой недели. У нас имеется резерв для создания дежурных групп. Детские сады будут выводиться штатно в очный режим после снятия ограничительных мер из-за эпидемиологической обстановки», — пояснил он.

Ранее замминистра культуры Алла Манилова в беседе с «Известиями» рассказала о правилах работы российских музеев в связи с коронавирусом.

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