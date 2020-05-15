В Тюменской области назвали условия для открытия салонов красоты

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо рассказала об условиях, при которых в регионе смогут работать салоны красоты.

Об этом сообщает портал «Вслух.ру».

По словам Галины Шарухо, регион в целом готов к первому этапу снятия ограничительных мер по коронавирусу.

Среди основных условий для открытия салонов красоты она назвала: расстояние между креслами клиентов не менее 1,5—2 метров, посменную работу мастеров и наличие семидневного запаса дезинфицирующих средств.

Кроме того, Галина Шарухо отметила, что в салонах необходимо проводить тщательную дезинфекцию, выдерживать промежуток времени между клиентами не менее 20 минут, аккуратно вести журнал термометрии сотрудников, исключить контакты между посетителями и принятие пищи на рабочем месте.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало о возобновлении работы автошкол и парикмахерских в республике с 27 апреля.