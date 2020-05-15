За два года по Крымскому мосту проехало почти 10 млн машин

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За два года функционирования автодорожной части Крымского моста по транспортному переходу проехало 9,5 млн легковых и грузовых машин.
За два года по Крымскому мосту проехало почти 10 млн машин
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«По Крымскому мосту за два года работы проехало 9,5 млн машин, в том числе свыше 1 млн грузовиков и более 120 тыс. автобусов. Это почти в два раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа начиная с 2015 года — 5,1 млн транспортных средств», — приводит РИА Новости Крым сообщение инфоцентра «Крымский мост».

Отмечается, что за это время автовладельцы и грузоперевозчики, воспользовавшись бесплатным мостом, сэкономили более 35 млрд рублей.

В инфоцентре напомнили, что в 2019 году Крым посетили почти 7,5 млн отдыхающих, из которых более половины прибыли по мосту.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с Nation News оценила развитие экономики полуострова.

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