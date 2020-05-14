Эксперт дал прогноз по восстановлению авиасообщения

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Руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров дал прогноз по восстановлению авиасообщения.
Эксперт дал прогноз по восстановлению авиасообщения
  • РИА Новости

«Когда начнётся очевидное снижение угрозы и будет понятно, что нет рисков распространения инфекции, из страны в страну начнёт восстанавливаться авиасообщение. Я думаю, что это будет не скоро, ведь мы видим ситуацию с Китаем», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, если ситуация перейдёт в статус нетяжёлого гриппа, то сообщение быстро восстановится.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, академик РАЕН, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» напомнил, что открытие и закрытие госграниц — часть эпидемиологических мер.

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